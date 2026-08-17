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Coco Gauff souhaite un joyeux anni­ver­saire à son père : « C’est lui la raison pour laquelle je pratique ce sport et j’ai tant de confiance. Si ça dépen­dait de mon père, il dirait que je peux battre n’importe qui même si Carlos Alcaraz est de l’autre côté »

Par
Antoine Touchard
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Coco Gauff a connu quelques diffi­cultés lors de son deuxième tour à Cincinnati face à l’imprévisible Liudmila Samsonova.

Malmenée après la perte du premier set, l’Américaine a su parfai­te­ment réagir pour renverser la rencontre et fina­le­ment s’imposer en trois manches, 2–6, 6–4, 6–1.

Après sa victoire, lors de l’interview sur le court, Gauff a tenu à expli­quer que cette journée était très parti­cu­lière pour elle puisqu’il s’agissait de l’anniversaire de son père, celui qui lui a fait décou­vrir le tennis et qui l’a encou­ragée tout au long de son parcours.

« C’est grâce à lui que je pratique ce sport et que j’ai autant confiance en moi. Si cela ne tenait qu’à mon père, il me dirait que je peux battre n’importe qui, même si Carlos Alcaraz se trou­vait de l’autre côté du filet », a déclaré Coco Gauff.

Publié le lundi 17 août 2026 à 11:53

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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