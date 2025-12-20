AccueilWTACoco Gauff succède à Aryna Sabalenka pour un trophée très particulier
Coco Gauff succède à Aryna Sabalenka pour un trophée très particulier

Si elle n’a pas été récom­pensée par la WTA pour ses perfor­mances sur le court en 2025, malgré un magni­fique sacre à Roland‐Garros, Coco Gauff a malgré tout été honorée pour ses enga­ge­ments hors du court et ses services rendus aux joueuses. 

L’Américaine et 3e joueuse mondiale a en effet reçu le pres­ti­gieux prix Jerry Diamond.

« Créé en 1995 en mémoire de l’an­cien PDG de la WTA, Jerry Diamond, le prix ACES est décerné cette année à Coco Gauff pour son travail et son dévoue­ment à la promo­tion du tennis féminin auprès des fans, des médias et des commu­nautés locales en parti­ci­pant à des acti­vités promo­tion­nelles et cari­ta­tives en dehors des courts. Ce prix récom­pense l’im­por­tante contri­bu­tion de Coco Gauff à la promo­tion du sport féminin. Son nom rejoint ainsi la pres­ti­gieuse liste des précé­dentes lauréates, parmi lesquelles figurent Angelique Kerber, Elina Svitolina et, plus récem­ment, Aryna Sabalenka », a écrit l’as­so­cia­tion dans un commu­niqué publié sur son site web. 

