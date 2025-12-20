Si elle n’a pas été récompensée par la WTA pour ses performances sur le court en 2025, malgré un magnifique sacre à Roland‐Garros, Coco Gauff a malgré tout été honorée pour ses engagements hors du court et ses services rendus aux joueuses.
L’Américaine et 3e joueuse mondiale a en effet reçu le prestigieux prix Jerry Diamond.
« Créé en 1995 en mémoire de l’ancien PDG de la WTA, Jerry Diamond, le prix ACES est décerné cette année à Coco Gauff pour son travail et son dévouement à la promotion du tennis féminin auprès des fans, des médias et des communautés locales en participant à des activités promotionnelles et caritatives en dehors des courts. Ce prix récompense l’importante contribution de Coco Gauff à la promotion du sport féminin. Son nom rejoint ainsi la prestigieuse liste des précédentes lauréates, parmi lesquelles figurent Angelique Kerber, Elina Svitolina et, plus récemment, Aryna Sabalenka », a écrit l’association dans un communiqué publié sur son site web.
