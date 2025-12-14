Devenue professionnelle à seulement 15 ans, Coco Gauff a dû grandir et mûrir plus rapidement que certaines de ses collègues aux parcours plus classiques. En plus de sa grande précocité, l’Américaine a également dû faire face à certains préjugés en tant que femme noire jouant au tennis de haut niveau.
Un aspect sur lequel elle est revenu au cours d’une interview pour le magazine de mode, Teen Vogue.
« Avant, j’essayais de m’adapter à toutes les étiquettes que les gens voulaient me coller. Quand on grandit dans ce monde, et surtout dans mon sport, en tant que femme de couleur, on essaie simplement de rentrer dans un moule, mais en grandissant et en mûrissant, j’ai réalisé que je devais simplement être moi‐même et que les gens appréciaient cela. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 16:45