Devenue profes­sion­nelle à seule­ment 15 ans, Coco Gauff a dû grandir et mûrir plus rapi­de­ment que certaines de ses collègues aux parcours plus clas­siques. En plus de sa grande préco­cité, l’Américaine a égale­ment dû faire face à certains préjugés en tant que femme noire jouant au tennis de haut niveau.

Un aspect sur lequel elle est revenu au cours d’une inter­view pour le maga­zine de mode, Teen Vogue.

« Avant, j’es­sayais de m’adapter à toutes les étiquettes que les gens voulaient me coller. Quand on grandit dans ce monde, et surtout dans mon sport, en tant que femme de couleur, on essaie simple­ment de rentrer dans un moule, mais en gran­dis­sant et en mûris­sant, j’ai réalisé que je devais simple­ment être moi‐même et que les gens appré­ciaient cela. »