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Comme à son habi­tude, Sabalenka prend du bon temps après ses défaites !

Par
Antoine Trupiano
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Aryna Sabalenka, battue la semaine dernière en finale de l’US Open, avait égale­ment beau­coup fait parler d’elle en raison de son atti­tude jugée limite lors de la remise des prix.

La Biélorusse avait ensuite choisi le silence, sans réel­le­ment répondre à ses détrac­teurs, certains allant jusqu’à la quali­fier de mauvaise perdante.

Comme elle en a désor­mais l’habitude après les défaites impor­tantes, la numéro une mondiale a décidé de couper quelques jours pour décom­presser. Cette fois, direc­tion Milan, où elle a été aperçue hier soir à San Siro en tant qu’invitée d’honneur lors d’un match de l’AC Milan.

Une paren­thèse loin des courts qui devrait lui permettre de recharger les batte­ries avant la dernière ligne droite de la saison.

Reste désor­mais à savoir si cette coupure sera suffi­sante pour lui permettre de réaliser une grosse fin de saison et de récu­pérer son trône.

Publié le lundi 21 septembre 2026 à 09:05

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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