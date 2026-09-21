Aryna Sabalenka, battue la semaine dernière en finale de l’US Open, avait égale­ment beau­coup fait parler d’elle en raison de son atti­tude jugée limite lors de la remise des prix.

La Biélorusse avait ensuite choisi le silence, sans réel­le­ment répondre à ses détrac­teurs, certains allant jusqu’à la quali­fier de mauvaise perdante.

Comme elle en a désor­mais l’habitude après les défaites impor­tantes, la numéro une mondiale a décidé de couper quelques jours pour décom­presser. Cette fois, direc­tion Milan, où elle a été aperçue hier soir à San Siro en tant qu’invitée d’honneur lors d’un match de l’AC Milan.

Aryna Sabalenka atten­ding the AC Milan match at San Siro



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Une paren­thèse loin des courts qui devrait lui permettre de recharger les batte­ries avant la dernière ligne droite de la saison.

Reste désor­mais à savoir si cette coupure sera suffi­sante pour lui permettre de réaliser une grosse fin de saison et de récu­pérer son trône.