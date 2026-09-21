Aryna Sabalenka, battue la semaine dernière en finale de l’US Open, avait également beaucoup fait parler d’elle en raison de son attitude jugée limite lors de la remise des prix.
La Biélorusse avait ensuite choisi le silence, sans réellement répondre à ses détracteurs, certains allant jusqu’à la qualifier de mauvaise perdante.
Comme elle en a désormais l’habitude après les défaites importantes, la numéro une mondiale a décidé de couper quelques jours pour décompresser. Cette fois, direction Milan, où elle a été aperçue hier soir à San Siro en tant qu’invitée d’honneur lors d’un match de l’AC Milan.
Une parenthèse loin des courts qui devrait lui permettre de recharger les batteries avant la dernière ligne droite de la saison.
Reste désormais à savoir si cette coupure sera suffisante pour lui permettre de réaliser une grosse fin de saison et de récupérer son trône.
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 09:05