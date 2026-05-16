Presque cinq ans après avoir décidé de manière incompréhensible de licencier le coach avec lequel elle avait remporté l’US Open 2021 en sortant des qualifications, Emma Raducanu, a finalement décidé de rappeler Andrew Richardson, qui l’accompagnera dès le WTA 500 de Strasbourg dont le tableau principal débute ce dimanche.
Une décision qui semble très tardive même si la Britannique, qui a utilisé pas moins de huit entraîneurs pendant cette période, est encore très jeune (23 ans).
Invité à réagir à cette nouvelle, Tim Henman a fait preuve de prudence, sachant très bien que les techniciens au sein du staff de sa jeune compatriote ne font pas de vieux os.
« Avec Andrew Richardson, ils avaient connu une incroyable série de succès aux États‐Unis il y a de nombreuses années, puis ils avaient cessé de travailler ensemble par la suite. Elle a eu beaucoup d’entraîneurs depuis, et je trouve formidable qu’Andrew soit de retour pour soutenir Emma. Tout ce que je peux dire, c’est que j’espère que cela durera un peu plus longtemps, car ils ont manifestement une relation qui remonte au passé. Emma fait clairement confiance à Andrew et je pense que la cohérence et la continuité sont vraiment importantes. Évidemment, Roland‐Garros approche, ainsi que la saison sur gazon, où l’attention sera à son comble avant et pendant Wimbledon. »
Publié le samedi 16 mai 2026 à 13:13