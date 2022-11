Malgré une saison réussie où elle a terminé au sein du top 100 mondial (81e cette semaine), la Belge d’ori­gine Ukrainienne, Marina Zanevska, n’a pas vrai­ment le coeur à célébrer.

Angoissée en perma­nence depuis que son pays est en guerre contre la Russie le 20 février dernier, la joueuse de 29 ans a publié un message très émou­vant sur son compte Instagram rappe­lant la diffi­culté d’exercer son métier alors qu’une partie de sa famille est coincée sous les bombes.

« J’ai terminé dans le top 100, ce qui semble être une année réussie puisque vous me voyez sur la photo 1, mais si vous faites défiler, c’est ce qui m’a pris. Depuis le 24 février, ma vie s’est séparée en deux parties : avant et après. Depuis le premier jour, je me répète que je ne peux pas me sentir mal, parce qu’il y a des gens qui perdent leur vie, leur famille, leur maison. Chaque fois que je fais quelque chose pour moi, je me sens coupable. Je ne sais pas comment y faire face. (…) Il n’est écrit nulle part dans les livres comment gérer le stress et la peur de la guerre. Comment jouer et performer quand vous n’avez pas de nouvelles de votre famille et que vous savez qu’en un jour plus de 100 missiles ont attaqué votre pays. Personne ne peut vous donner de conseils, tout ce que vous devez faire, c’est trouver vous‐même une solution. »