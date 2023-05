Si Iga Swiatek s’est inclinée en finale du WTA 1000 de Madrid contre Aryna Sabalenka samedi dernier, Jimmy Connors a fait une décla­ra­tion remar­quée à propos de la numéro 1 mondiale dans son dernier podcast « Advantage Connors ».

« Les joueuses savent main­te­nant que pour jouer contre elle et la battre, elles doivent jouer presque parfai­te­ment tous les coups. Elle oblige tous ceux qu’elle affronte à élever leur niveau de jeu. Tout le monde préfère presque la battre que de gagner le tournoi. Elle gagne des matchs avant d’en­trer sur le court. C’est le plus grand compli­ment que l’on puisse rece­voir dans le jeu, d’aller sur le terrain et de savoir que tout le monde veut vous battre. Vous avez une cible dans le dos. C’est une excel­lente répu­ta­tion », a souligné l’oc­tuple lauréat en Grand Chelem.