Dans le dernier épisode de son podcast « Advantage Connors », où il a notam­ment pronos­tiqué le nombre de Grands Chelems que rempor­tera Carlos Alcaraz, Jimmy Connors a égale­ment évoqué le cas Ons Jabeur, battue à Wimbledon contre Marketa Vondrousova pour la troi­sième fois en finale de Grand Chelem.

« Je crois qu’elle a parti­cipé à trois finales lors des cinq derniers tour­nois du Grand Chelem, si je ne me trompe pas. Et vous savez, elle joue du bon tennis, mais elle bloque. Oui, on dirait qu’elle décroche lors­qu’elle arrive en finale. Je suis toujours dans le camp de Jabeur. Je pense qu’elle va percer et faire des dégâts. Elle fait déjà des dégâts. Regardez qui elle a battu pour arriver en finale. Je l’en­cou­rage », a déclaré la légende américaine.