Elina Svitolina a franchi une étape importante ce mercredi à Wuhan en validant sa qualification pour les WTA Finals, qui se dérouleront du 8 au 15 novembre à Indian Wells, après leur délocalisation d’Arabie saoudite.
L’Ukrainienne a dû batailler pendant trois manches face à Liudmila Samsonova (6−2, 5–7, 6–2) pour poursuivre son parcours dans le tournoi chinois et atteindre les huitièmes de finale.
Une belle récompense pour Svitolina, qui enchaîne les performances de haut niveau depuis son retour sur le circuit après sa maternité.
Avec cet objectif majeur désormais atteint, l’ancienne numéro 3 mondiale pourra aborder la fin de saison avec davantage de sérénité, avant de retrouver les meilleures joueuses de la planète en Californie.
Une qualification qui confirme, une fois de plus, la remarquable longévité de l’Ukrainienne au plus haut niveau.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 11:06