Elina Svitolina a franchi une étape impor­tante ce mercredi à Wuhan en vali­dant sa quali­fi­ca­tion pour les WTA Finals, qui se dérou­le­ront du 8 au 15 novembre à Indian Wells, après leur délo­ca­li­sa­tion d’Arabie saoudite.

L’Ukrainienne a dû batailler pendant trois manches face à Liudmila Samsonova (6−2, 5–7, 6–2) pour pour­suivre son parcours dans le tournoi chinois et atteindre les huitièmes de finale.

Une belle récom­pense pour Svitolina, qui enchaîne les perfor­mances de haut niveau depuis son retour sur le circuit après sa maternité.

Svitolina d. Samsonova 6–2 5–7 6–2



Elina has very likely done enough now to qualify for the WTA Finals.



She’s now 31 points above the projected cut off.



An incre­dible season leading up to an incre­dible finish… what a year for the 32 year old veteran, who won the WTA Finals… pic.twitter.com/IBTmcXnnEa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 14, 2026

Avec cet objectif majeur désor­mais atteint, l’an­cienne numéro 3 mondiale pourra aborder la fin de saison avec davan­tage de séré­nité, avant de retrouver les meilleures joueuses de la planète en Californie.

Une quali­fi­ca­tion qui confirme, une fois de plus, la remar­quable longé­vité de l’Ukrainienne au plus haut niveau.