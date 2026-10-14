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Contrairement à son mari, Svitolina peut sourire ce matin !

Par
Antoine Trupiano
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Elina Svitolina a franchi une étape impor­tante ce mercredi à Wuhan en vali­dant sa quali­fi­ca­tion pour les WTA Finals, qui se dérou­le­ront du 8 au 15 novembre à Indian Wells, après leur délo­ca­li­sa­tion d’Arabie saoudite.

L’Ukrainienne a dû batailler pendant trois manches face à Liudmila Samsonova (6−2, 5–7, 6–2) pour pour­suivre son parcours dans le tournoi chinois et atteindre les huitièmes de finale.

Une belle récom­pense pour Svitolina, qui enchaîne les perfor­mances de haut niveau depuis son retour sur le circuit après sa maternité.

Avec cet objectif majeur désor­mais atteint, l’an­cienne numéro 3 mondiale pourra aborder la fin de saison avec davan­tage de séré­nité, avant de retrouver les meilleures joueuses de la planète en Californie.

Une quali­fi­ca­tion qui confirme, une fois de plus, la remar­quable longé­vité de l’Ukrainienne au plus haut niveau.

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 11:06

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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