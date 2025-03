Pratique plus que courante sur le circuit profes­sionnel, la prise de complé­ments alimen­taires et de médi­ca­ments suscite pour­tant de plus en plus d’in­quié­tudes chez les joueurs notam­ment à cause des affaires Simona Halep et Iga Swiatek, toutes deux contaminées.

Invitée à s’ex­primer à ce sujet par The National News, Cori Gauff a révélé qu’elle n’en prenait aucun, contrai­re­ment par exemple à la Polonaise qui a inscrit pas moins de 14 complé­ments alimen­taires et/ou médi­ca­ments sur son formu­laire de déclaration.

« Personnellement, je ne prends pas de complé­ments ou de vita­mines. Je ne dis pas que je n’en pren­drai jamais à l’avenir, mais parce que j’étais sur le circuit à 15 ans et que beau­coup de personnes voulaient que je prenne des complé­ments, pas des profes­sion­nels de la santé, juste des entraî­neurs et des choses comme ça. Et mes parents ont dit : ‘Non, le médecin ne le recom­mande pas pour elle. Et elle a 15 ans. Laissez‐la grandir, laissez‐la mûrir, laissez‐la faire les choses natu­rel­le­ment’. Évidemment, certaines personnes le font parce qu’elles ont une carence ou des choses comme ça. Heureusement pour moi, je n’ai pas encore eu ce résultat. C’est donc person­nel­le­ment la raison pour laquelle j’ai décidé de ne pas le faire, parce que j’ai l’im­pres­sion que cela ne m’ap­por­tera rien de plus. »