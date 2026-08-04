Coco Gauff est loin de vivre la meilleure saison de sa carrière. Retombée au 4ᵉ rang mondial, l’Américaine n’a toujours remporté aucun titre en 2026 et ses résultats en Grand Chelem sont, jusqu’à présent, en deçà de ses standards.
Interrogée sur l’incroyable longévité de ses compatriotes, les sœurs Williams, la championne de l’US Open 2023 n’a pas caché son admiration. Si elle estime leur parcours exceptionnel, elle avoue toutefois ne pas s’imaginer suivre leur exemple en poursuivant sa carrière jusqu’à la quarantaine.
« Je trouve ça vraiment incroyable pour n’importe quel athlète, quel que soit le sport. Peut‐être à l’exception du golf, qui est un peu moins exigeant physiquement, mais réussir à rester au plus haut niveau pendant aussi longtemps, c’est impressionnant. Personnellement, je ne pense pas que je jouerai encore à 40 ans. Enfin… on disait la même chose des sœurs Williams quand elles avaient mon âge, donc on verra (rires). Mais j’espère que non » a déclaré Coco Gauff.
Publié le mardi 4 août 2026 à 12:51