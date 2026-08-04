Coco Gauff est loin de vivre la meilleure saison de sa carrière. Retombée au 4ᵉ rang mondial, l’Américaine n’a toujours remporté aucun titre en 2026 et ses résul­tats en Grand Chelem sont, jusqu’à présent, en deçà de ses standards.

Interrogée sur l’in­croyable longé­vité de ses compa­triotes, les sœurs Williams, la cham­pionne de l’US Open 2023 n’a pas caché son admi­ra­tion. Si elle estime leur parcours excep­tionnel, elle avoue toute­fois ne pas s’ima­giner suivre leur exemple en pour­sui­vant sa carrière jusqu’à la quarantaine.

« Je trouve ça vrai­ment incroyable pour n’im­porte quel athlète, quel que soit le sport. Peut‐être à l’ex­cep­tion du golf, qui est un peu moins exigeant physi­que­ment, mais réussir à rester au plus haut niveau pendant aussi long­temps, c’est impres­sion­nant. Personnellement, je ne pense pas que je jouerai encore à 40 ans. Enfin… on disait la même chose des sœurs Williams quand elles avaient mon âge, donc on verra (rires). Mais j’es­père que non » a déclaré Coco Gauff.