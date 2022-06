Annoncée comme la future star du tennis féminin depuis qu’elle a intégré le circuit prin­cipal à l’âge de 15 ans, Cori Gauff a du faire face à beau­coup de pres­sion, notam­ment lors­qu’elle a battu Venus Williams sur le Centre Court de Wimbledon lors de l’édi­tion 2020.

Récemment, la récente fina­liste à Roland‐Garros s’est confiée au Telegraph sur l’at­tente du public et le fait de rester ancré dans le moment présent.

« J’ai envie de pleurer quand les gens viennent me voir et me disent qu’ils me soutiennent, que je gagne ou que je perde. Parce que quand j’étais plus jeune, même à 15 ou 16 ans, je pensais que les gens ne m’ai­me­raient que si je gagnais. Je pense que j’ai beau­coup appris au cours des trois dernières années. Ce moment – battre Venus à Wimbledon – m’a fait croire que mes rêves étaient plus proches de la réalité qu’il n’y parais­sait. J’ai dû faire face à beau­coup de choses. La plus grande chose que j’ai apprise, c’est qu’il ne faut pas se soucier de ce que les autres attendent de toi. Il suffit de profiter du moment présent. Je ne profi­tais pas du moment présent à ce moment‐là. »