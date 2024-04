Alors qu’elle doit affronter ce jeudi Arantxa Rus pour ses débuts sur le WTA 1000 de Madrid, Cori Gauff a accordé une longue et très inté­res­sante inter­view au maga­zine Time dont elle fait la une au mois de mai.

Réputée pour ne pas avoir sa langue dans sa poche sur des sujets parfois sensibles, l’Américaine n’a pas hésité à évoqué le conflit qui a lieu actuel­le­ment dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas.

« Je ne soutiens pas vrai­ment la violence de masse dont sont victimes des inno­cents des deux côtés du spectre. Et il y a un camp qui se fait tuer plus rapi­de­ment que l’autre », a déclaré Gauff qui souhaite que le Hamas libère tous les otages israé­liens et qu’il y ait un cessez‐le‐feu, mais elle craint qu’au­cune des deux parties n’en­tende l’autre. « J’ai l’im­pres­sion que si vous ne soutenez pas ce qui se passe à Gaza, on vous accuse d’être anti­sé­mite. Je ne me sens pas du tout comme ça. Je ne suis pas du genre à craindre quelque chose sur lequel je me sens informé. Et je me sens assez informé sur ce sujet. »