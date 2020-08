Ce mardi, Cori Gauff s’est imposée au tournoi de Lexington pour sa reprise sur le circuit WTA. L’américaine a battu sa compatriote Caroline Dolehide. Après la rencontre, Cori s’est arrêtée en zone mixte pour analyser son match : « C’était mon premier match depuis janvier et même si je n’ai probablement pas joué le meilleur tennis possible, je pense que l’attitude et l’effort étaient excellents. J’aimerais pouvoir gagner le tournoi, mais je ne veux pas me mettre la pression et mon grand objectif est de m’amuser dans les matchs et d’essayer d’obtenir des victoires. »