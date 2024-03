Quand on repense à l’in­croyable parcours de Cori Gauff, profes­sion­nelle depuis 2019 à l’âge de 15 ans, on ne peut évidem­ment pas passer à côté de sa victoire face à Venus Williams au premier tour de Wimbledon la même année. Sans aucun doute le succès qui a tout déclenché.

Interrogée à ce sujet au cours d’un long et passion­nant entre­tien avec le maga­zine Vogue, l’Américaine a expliqué comment elle avait réussi à gérer ce moment et qu’elle tout en s’es­ti­mant heureuse de ne pas avoir eu à défier la plus jeune des deux soeurs.

« Quand je suis entrée sur le court, j’ai mis la musique très fort dans mes oreilles parce que je ne voulais pas regarder ou entendre la foule. Pendant le match, je ne regar­dais même pas le tableau d’af­fi­chage parce que je ne voulais pas voir son nom. Si le monde était parfait, j’au­rais voulu jouer contre les deux. Mais Serena a pris sa retraite et j’ai joué Venus deux fois. Dans mon monde parfait, j’au­rais joué Venus une fois et Serena une fois. Jouer Serena à Wimbledon, je ne sais pas, j’ai l’im­pres­sion que cela aurait gâché mon histoire. »