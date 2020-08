Dans une interview, Cori Gauff s’est exprimée sur le rôle du sport dans la société. Elle-même étant très engagée, notamment avec le récent mouvement Black Lives Matter : « Je pense que le sport rassemble le monde. Il y a des personnes qui viennent de partout, de différents milieux, qui peuvent former une équipe. »

Elle s’est également confiée en particulier sur le tennis : « Quand les fans aiment nos performances sur le court, ils regardent ensuite ce que nous faisons en dehors du court, et ils peuvent soutenir des causes que l’on défend. Le tennis est l’un des sports où il y a le plus de diversités et d’égalités. »