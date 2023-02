Nous avons rencontré derniè­re­ment Alizé Cornet pour un entre­tien que nous publie­rons dans son inté­gra­lité dans le numéro 84 de notre maga­zine qui sortira en Mars. Lors de cette conver­sa­tion très relax, la Française s’est confié sur sa vie de joueuse et sur les évolu­tions du circuit depuis qu’elle est arrivée. Pour celle tout a changé depuis quelques années avec une ambiance beau­coup plus convi­viale que lors de la période Serena et Maria.

« Avant c’était presque toujours la « guerre ». Maria Sharapova par exemple c’était la reine pour ignorer tout le monde sur et en dehors du court. Après niveau, tennis, c’est beau­coup plus homo­gène. Toutes les joueuses sont fortes, et le clas­se­ment ne veut pas toujours dire quelque chose. Il faut toujours être au taquet car tu peux perdre à tous les tours »