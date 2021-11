A l’issue de l’Open d’Australie où elle avait perdu au 2ème tour en Février dernier, Alizé Cornet n’avait pas vrai­ment le moral.

Elle avait même évoqué assez offi­ciel­le­ment son envie d’ar­rêter sa carrière épuisée notam­ment par la période liée au Covid‐19.

10 mois plus tard, numéro 1 trico­lore, 59ème mondiale, la Niçoise est loin de raccro­cher comme elle l’a affirmé derniè­re­ment sur son compte twitter. Et à voir sa comba­ti­vité en Fed Cup, on est vrai­ment pas surpris.

A noter qu’elle devrait parti­ciper au tournoi WTA d’Angers, doté de 125.000 dollars qui débute le 6 Décembre et dont c’est la première édition.