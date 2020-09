A l’issue de sa défaite face à Rybakina, Alizé Cornet s’est exprimée chez nos confrères de RMC INFO au sujet des tests Covid-19 réalisés à Roland-Garros. Elle est visiblement angoissée par deux sujets, le test lui même semble plus contraignant qu’à l’US Open et la possibilité d’être ce qu’elle appelle un « faux positif ». Le discours de la Française est plutôt confus : « J’ai eu des retours de joueurs qui ont été bloqués dans leur chambre presque 30 heures, je trouve cela aussi excessif. J’ai l’impression que tout est vraiment compliqué, mais en même temps, on est tous un peu démunis face à cette situation. Cela m’angoisse, c’est un truc de fou ! Je me dis que cela peut juste être pas de chance, après on peut aussi vraiment être positif. Mais c’est un climat anxiogène pour les joueurs. J’aimerai que l’on soit moins sévère avec les cas positifs, que ce soit moins couperet car les médecins savent qu’il existe des faux positifs. Cela peut nous coûter tellement cher si cela nous tombe dessus »

Après la polémique autour des spectateurs sur les Internationaux de Strasbourg, Alizé Cornet risque d’entrainer d’autres réactions mais cette fois on a la bande « son ».