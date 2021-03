Dans une tribune publiée par Nice‐Matin, Alizé Cornet a répondu à la polé­mique autour des 25.000 euros de subven­tion votés par le conseil muni­cipal dernièrement.

On précise aussi qu’Alizé Cornet n’est pas la seule spor­tive de haut‐niveau à avoir été aidée par la Mairie puisque la ville de nice a a décidé de soutenir 28 cham­pions qui sont au final des ambas­sa­deurs pour la métro­pole niçoise : « À cause du Covid, et comme dans beau­coup de domaines profes­sion­nels, nos »prize money » sur les tour­nois ont subi cette année une impor­tante baisse, celle‐ci surve­nant juste après une inac­ti­vité de six mois l’année dernière, toujours due au Covid. Même dans l’un des sports les mieux rému­nérés du monde, les temps sont durs. Je n’ai donc en aucun cas besoin de justi­fier le soutien que m’ap­portent Christian Estrosi et la ville de Nice et pour­tant, du fait de vos accu­sa­tions, je suis dans l’obli­ga­tion de le faire. […] Je ne suis pas la bonne cible de votre indi­gna­tion. Je vous conseille par consé­quent de mener des combats qui en valent vrai­ment la peine. »

Il convient pour clore le dossier de préciser égale­ment que pour l’ins­tant en 2021, la Niçoise a gagné 128.553 dollars en prize money. A cela, il faut bien sur enlever les taxes, les frais liés au voyage sauf pour l’Open d’Australie, la rému­né­ra­tion de son team.