Qualifiée pour les 8ème de finale, la Française confirme finalement une forme de constance durant sa carrière. Constance caractérisée par ses 54 participations de suite dans les tournois du Grand Chelem. Un record qui remplit de joie la Niçoise : « Je suis assez fière de ce record. Cela signifie que ma carrière a vraiment été consistante depuis que j’ai débute à dix-sept ans. Ce n’est pas évident de ne jamais être blessée, de ne jamais gagner un Grand Chelem, et aussi de ne jamais tomber au classement. Je me suis toujours maintenu entre la 10e et la 90e place mondiale toute ma carrière, c’est une vraie performance. Je ne suis pas une joueuse qui abandonne. Aujourd’hui j’ai 30 ans, j’atteins enfin le quatrième tour de tous les Grands Chelems. Je suis fière de cette résilience » a expliqué Alizé Cornet qui aura une vraie chance face à Pironkova ce lundi.