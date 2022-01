Dans un entre­tien accordé à Eurosport, Alizé Cornet a fait le bilan de sa campagne austra­lienne. Elle est aussi revenue sur ce qu’il faut travailler pour conti­nuer à être plus perfor­mante : « Ce que j’ai réalisé ici m’a donné encore plus d’envie d’aller travailler mon jeu. Sur mon match face à Collins, il est évident que mon service n’est pas au niveau, je dois vrai­ment améliorer cela pour la suite. Je trouve aussi que je suis passée un peu à côté de ce quart de finale, j’ai été très solli­cité et j’ai pas voulu fermer la porte car je voulais aussi en profiter »

Grâce à sa perfor­mance austra­lienne, Alizé poin­tera lundi prochain à la 37ème place mondiale.