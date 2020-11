Les chiffres sont parfois implacables. Et lorsque l’on se penche sur le plus grand nombre de défaites enregistrées chez les dames depuis le début de le décennie 2010, c’est la Française Alizé Cornet qui ressort en tête avec 222 défaites, juste devant la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (212) et l’Allemande et désormais retraitée, Julia Goerges (211).

À noter la présence de Kristina Mladenovic en sixième position avec 203 échecs. Découvrez le Top 10 ci-dessous :