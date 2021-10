Numéro une fran­çaise cette semaine avec sa 66e place mondiale au clas­se­ment WTA, Alizé Cornet est en train de réaliser une saison tout à fait correcte, contrai­re­ment à l’en­semble de ses compa­triotes. On pense forcé­ment à Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, qui ne sont jamais parve­nues à se libérer et, dans une moindre mesure, à Fiona Ferro qui n’a, elle, jamais vrai­ment digéré son épopée à Roland‐Garros à l’au­tomne 2020.

Qualifiée cette semaine, à Tenerife, pour ses troi­sièmes demi‐finales de la saison grâce à un franc succès sur la Slovaque Schmiedlova (6–3, 6–3), la Niçoise est dans une très bonne passe depuis le début de la tournée améri­caine au mois d’août avec 10 victoires pour 5 défaites dont une finale disputée et perdue à Chicago face à Svitolina.

Pour une nouvelle place en finale en Espagne, Alizé affron­tera la Roumaine Begu ou l’Américaine Li. En somme, une belle oppor­tu­nité à saisir pour celle qui tente de faire briller tant bien que mal le tennis féminin français.