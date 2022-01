Alors que la mobi­li­sa­tion autour de Peng Shuai s’est nette­ment atté­nuée ces dernières semaines, Alizé Cornet s’est exprimée sur le sujet suite à sa défaite face à Naomi Osaka au premier tour du tournoi de Melbourne.

« Je suis toujours un peu inquiète pour elle. Je dois avouer que cette situa­tion me met toujours mal à l’aise et je ne sais pas comment elle va. Je ne sais vrai­ment plus quoi en penser. Je ne sais pas où est la vérité et où sont les mensonges. Je ne suis pas sûr que la déci­sion de la WTA de suspendre tous ses tour­nois en Chine change quelque chose. J’espère juste qu’elle va bien », a déclaré une Alizé Cornet désa­busée par la situation.