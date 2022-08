Cornet sur Serena Williams : « À chaque fois que je l’ai jouée, je me suis tellement mis pour objectif de rester dans ma bulle et de ne pas la regarder… »

A l’oc­ca­sion de sa 500e victoire en carrière, Alizé Cornet a fait quelques confi­dences à L’Equipe sur ses plus beaux succès en carrière. Forcément, la Française a évoqué son 3e tour contre Serena Williams (1–6, 6–3, 6–4) à Wimbledon en 2014.

« En entrant sur le court, je pense à ma victoire à Dubaï (6–4, 6–4 en demi‐finale contre Serena, ndlr). Ça m’a beau­coup aidée. Parfois, on se met des limites mentales et psycho­lo­giques : ‘Serena sur le central de Wimbledon, je n’ai aucune chance.’ Là, savoir que j’avais ce minus­cule ascen­dant psycho­lo­gique de l’avoir battue la fois précé­dente, je me suis appuyée dessus. Elle était toujours impres­sion­nante. Son tennis, son palmarès… À chaque fois que je l’ai jouée, je me suis telle­ment mis pour objectif de rester dans ma bulle et de ne pas la regarder… Finalement, c’était presque mon objectif numéro 1 contre elle, ne pas réflé­chir à qui était de l’autre côté du filet. Si on s’at­tarde là‐dessus, c’est hyper dange­reux. On est en complexe d’in­fé­rio­rité. C’était ma stra­tégie », a raconté la joueuse de 32 ans.