Après sa grosse frayeur en quart de finale au WTA 1000 de Cincinnati, les fans de la petite balle jaune pensaient Elena Rybakina en pleine forme, épargnée d’un éventuel pépin physique. La nouvelle numéro un mondiale a remporté l’US Open avec un niveau fabuleux pendant la quinzaine.
Il n’en serait rien, la triple championne en Grand Chelem a disputé le Majeur new‐yorkais avec sa blessure au tendon d’Achille. Pour pouvoir performer, la Kazakhe aurait joué avec des analgésiques afin de calmer la douleur.
La conséquence est terrible pour sa nation, qualifiée pour le « Final 8 » de Billie Jean King Cup à Shenzhen (du 22 au 27 septembre). La fédération kazakhe a annoncé dans un communiqué, le forfait de la joueuse pour le tournoi, en convalescence pour une durée de deux semaines. Rybakina devrait passer des examens complémentaires pour évaluer la gravité de la blessure.
Elena Rybakina is OUT of BJK.— Sebastien G. (@sebsharfam2) September 18, 2026
The Kazakh federation wrote a statement.
They said she used painkillers for USO.
She will be in Kazakhstan at Astana and Almaty for children and in same time will go under examination due to achilles injury and needs 2 weeks of treatment and rest. pic.twitter.com/ZTIvBYg31c
En n’espérant rien de trop inquiétant pour la souveraine de la WTA.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 10:53