Après sa grosse frayeur en quart de finale au WTA 1000 de Cincinnati, les fans de la petite balle jaune pensaient Elena Rybakina en pleine forme, épar­gnée d’un éven­tuel pépin physique. La nouvelle numéro un mondiale a remporté l’US Open avec un niveau fabu­leux pendant la quinzaine.

Il n’en serait rien, la triple cham­pionne en Grand Chelem a disputé le Majeur new‐yorkais avec sa bles­sure au tendon d’Achille. Pour pouvoir performer, la Kazakhe aurait joué avec des anal­gé­siques afin de calmer la douleur.

La consé­quence est terrible pour sa nation, quali­fiée pour le « Final 8 » de Billie Jean King Cup à Shenzhen (du 22 au 27 septembre). La fédé­ra­tion kazakhe a annoncé dans un commu­niqué, le forfait de la joueuse pour le tournoi, en conva­les­cence pour une durée de deux semaines. Rybakina devrait passer des examens complé­men­taires pour évaluer la gravité de la blessure.

Elena Rybakina is OUT of BJK.



The Kazakh fede­ra­tion wrote a state­ment.



They said she used pain­killers for USO.



She will be in Kazakhstan at Astana and Almaty for chil­dren and in same time will go under exami­na­tion due to achilles injury and needs 2 weeks of treat­ment and rest. pic.twitter.com/ZTIvBYg31c — Sebastien G. (@sebsharfam2) September 18, 2026

En n’es­pé­rant rien de trop inquié­tant pour la souve­raine de la WTA.