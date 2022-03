C’est un séisme. Une immense surprise.

Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, prend sa retraite à seule­ment 25 ans ! « Absolument épuisée », elle fait le choix de se retirer, au sommet de son art, alors qu’elle a gagné les 11 premiers matchs de sa saison, et qu’elle est devenue fin janvier la première joueuse austra­lienne à remporter l’Open d’Australie depuis 44 ans.

Elle a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle explique cette décision.

« Je suis telle­ment heureuse, et je suis telle­ment prête et je sais juste main­te­nant dans mon cœur qu’en tant que personne, c’est la bonne déci­sion. Le succès pour moi c’est savoir que j’ai tout donné, tout ce que je pouvais. Je suis comblée, je suis heureuse, et je sais combien de travail il faut pour donner le meilleur de soi‐même. C’est juste que je n’ai plus ça en moi. Je n’ai plus l’énergie physique, la volonté émotion­nelle et tout ce qu’il faut pour se dépasser au plus haut niveau », a avoué Barty.

L’Australienne quitte le tennis avec un joli palmarès, construit en cinq ans seule­ment, constitué de 15 titres en simple, dont trois en Grand Chelem (Roland‐Garros 2019, Wimbledon 2021, Open d’Australie 2022) et une victoire au Masters (2019).