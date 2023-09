À Miami en mars, Leylah Fernandez était apparue pour la première fois sur le court avec avec des chaus­sures de la marque On Running dont Roger Federer est un action­naire.

Souhaitant visi­ble­ment tester une nouvelle paire, la fina­liste de l’US Open 2022 a fina­le­ment opté par hasard pour des chaus­sures de basket‐ball !

La Canadienne a expliqué ce choix surpre­nant sur la chaîne YouTube TennisOne App.

« J’ai reçu beau­coup de ques­tions et de commen­taires à ce sujet. Oui, je porte des chaus­sures de basket, je porte des Puma Stewie 2 et elles sont super confor­tables. Elles ressemblent beau­coup à des chaus­sures de tennis. Je les ai vues dans un magasin près des chaus­sures de tennis et elles ressem­blaient d’ailleurs à des chaus­sures de tennis, et je me suis dit : ‘Ah, laissez‐moi les essayer’. Le vendeur m’a dit : ‘Non, ce sont des chaus­sures de basket’. Et puis, mon père a fait une drôle de remarque… Il m’a dit : « Pourquoi ne pas essayer sur le terrain de tennis ? Je l’ai fait et je suit tombée amoureuse ».