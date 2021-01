Naomi Osaka affole les réseaux mais aussi les esprits des plus grands spécialistes du tennis. Beaucoup pensent qu’une formidable carrière est devant elle. C’est le cas de Jim Courier. Pour lui, la Japonaise va marquer l’histoire du tennis et remporter au moins cinq titres du Grand Chelem : « Si elle peut rester en bonne santé, il semble très probable qu’elle remportera encore cinq à dix tournois majeurs parce qu’elle a ce jeu sur tout le terrain. Elle est très concentrée, très organisée, très professionnelle, elle a juste besoin d’être en bonne santé et elle devrait avoir une carrière incroyable sur le court comme à l’extérieur. »