L’Open d’Australie approche à grands pas. Le premier Grand Chelem de l’année démarre dans un mois et demi (17 au 30 janvier 2022). Craig Tiley a donc jugé bon d’écrire un commu­niqué pour évoquer l’af­faire Peng Shuai. Il a salué la déci­sion de la WTA de suspendre tous ses tour­nois en Chine et a invité à ne pas relâ­cher les efforts.

« La santé de Peng Shuai reste notre prio­rité et nous saluons la WTA pour le fort leader­ship qu’elle a montré dans la repré­sen­ta­tion et protec­tion des droits des joueurs. Nous conti­nue­rons à soutenir Steve Simon et l’équipe de la WTA en travaillant ensemble pour avoir l’as­su­rance du bien‐être de Peng Shuai », peut‐on lire dans le communiqué.

Pour rappel, l’Open d’Australie a un parte­na­riat très lucratif avec la marque chinoise Luzhou Laojiao. Cette décla­ra­tion est donc loin d’être anodine.