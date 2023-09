Alors que Maria Sharapova a récem­ment annoncé qu’elle allait parti­ciper à un match de pick­le­ball, certains de ses fans se sont émus de ce choix étant donné que cette pratique n’est pas vrai­ment du goût de certains puristes de la petite balle jaune.

Du coup, la Russe a tenu à insister sur le fait qu’elle sera égale­ment entourée d’autres légendes du tennis.

« Je joue au pick­le­ball. Et pas n’importe quel pick­le­ball, je joue avec John McEnroe contre Steffi Graf et Andre Agassi. Le 4 février, à Miami, au Hard Rock, c’est le Pickleball Slam 2. Oserais‐je dire que je deviens un peu compé­ti­trice, légè­re­ment nerveuse et anxieuse ? Mais ne vous inquiétez pas, j’ai hâte de vous y voir, de nous écouter, de nous regarder, de nous soutenir. »