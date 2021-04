Depuis main­te­nant plusieurs semaines, la plupart des joueurs et joueuses sont inter­rogés lors des confé­rence de presse sur l’épi­neuse ques­tion du vaccin contre le Covid‐19. Et les avis sont assez diver­gents entre les « pour » comme Simona Halep, déjà vaccinée, Ashleigh Barty ou encore Naomi Osaka et les « contre » comme Elina Svitolina, Andrey Rublev ou encore Diego Schwartzman. Petra Kvitova, elle, a long­temps hésité avant de se résoudre à se faire vacciner dans les prochaines semaines.

« Je veux dire pour nous, car nous sommes des gens qui voyagent beau­coup, je pense que c’est très impor­tant et je pense vrai­ment que je vais le faire. Avant, j’étais mitigée, à 50–50. Je ne voulais pas être la première, mais main­te­nant que la compagne de vacci­na­tion s’ac­cé­lère, je pense vrai­ment à me faire vacciner. Je ne sais pas encore où je vais le prendre mais c’est aussi et surtout pour les Jeux Olympiques, j’ai entendu dire que ce serait bien de l’avoir pour cet événement. »