Fraîchement retraité des courts et récemment interviewé par The Telegraph, Dan Evans a été invitée à s’exprimer sur le cas d’Emma Raducanu, blessée depuis le 14 juin dernier et très probablement forfait pour la fin de saison.
Et l’ancien 21e mondial a simple a eu une prédiction audacieuse concernant qsa jeune compatriote.
« Je pense sincèrement qu’elle remportera Wimbledon un jour. Oui, je ne sais pas pourquoi. Elle est douée, et je pense – je le dis de la manière la plus gentille possible – qu’elle se croit douée. Pas dans le sens où elle serait arrogante, mais quand elle dispute de grands matchs, elle se dit : “Et alors ? C’est juste un match de plus.” Et oui, je pense simplement qu’un jour, elle y arrivera. Le public peut jouer un rôle énorme au tennis, et il faut garder son sang‐froid sur le Court Central, car c’est un endroit intimidant où jouer. Mais on dirait qu’elle adore être là‐bas. »
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 09:50