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Dan Evans sur Emma Raducanu : « Je vais le dire de la manière la plus gentille possible : je pense qu’elle se croit douée »

Par
Thomas S
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Fraîchement retraité des courts et récem­ment inter­viewé par The Telegraph, Dan Evans a été invitée à s’ex­primer sur le cas d’Emma Raducanu, blessée depuis le 14 juin dernier et très proba­ble­ment forfait pour la fin de saison. 

Et l’an­cien 21e mondial a simple a eu une prédic­tion auda­cieuse concer­nant qsa jeune compatriote. 

« Je pense sincè­re­ment qu’elle rempor­tera Wimbledon un jour. Oui, je ne sais pas pour­quoi. Elle est douée, et je pense – je le dis de la manière la plus gentille possible – qu’elle se croit douée. Pas dans le sens où elle serait arro­gante, mais quand elle dispute de grands matchs, elle se dit : “Et alors ? C’est juste un match de plus.” Et oui, je pense simple­ment qu’un jour, elle y arri­vera. Le public peut jouer un rôle énorme au tennis, et il faut garder son sang‐froid sur le Court Central, car c’est un endroit inti­mi­dant où jouer. Mais on dirait qu’elle adore être là‐bas. »

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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