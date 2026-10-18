Fraîchement retraité des courts et récem­ment inter­viewé par The Telegraph, Dan Evans a été invitée à s’ex­primer sur le cas d’Emma Raducanu, blessée depuis le 14 juin dernier et très proba­ble­ment forfait pour la fin de saison.

Et l’an­cien 21e mondial a simple a eu une prédic­tion auda­cieuse concer­nant qsa jeune compatriote.

« Je pense sincè­re­ment qu’elle rempor­tera Wimbledon un jour. Oui, je ne sais pas pour­quoi. Elle est douée, et je pense – je le dis de la manière la plus gentille possible – qu’elle se croit douée. Pas dans le sens où elle serait arro­gante, mais quand elle dispute de grands matchs, elle se dit : “Et alors ? C’est juste un match de plus.” Et oui, je pense simple­ment qu’un jour, elle y arri­vera. Le public peut jouer un rôle énorme au tennis, et il faut garder son sang‐froid sur le Court Central, car c’est un endroit inti­mi­dant où jouer. Mais on dirait qu’elle adore être là‐bas. »