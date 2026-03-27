Accueil Insolite

Danielle Collins enflamme la toile avec une photo olé olé

Par
Thomas S
-
522
Tennis - Internationaux de Strasbourg -

Quelques jours après avoir fait beau­coup par d’elle en révé­lant une anec­dote cocasse à propos de son chien dans les vestiaires et en expli­quant que Corentin Moutet n’avait quasi­ment aucune chance de sortir avec elle en raison de sa petite taille, Danielle Collins n’a cette fois pas eu besoin de prononcer le moindre mot.

En effet, la joueuse améri­caine a publié il y a quelques heures sur son compte Instagram une photo d’elle qui a récolté plus de 1000 commen­taires, soit trois ou quatre fois plus que la moyenne. 

On peut voir l’ac­tuelle 99e mondiale sous le soleil de Miami munie d’un haut de maillot de bain cachant une poitrine proéminente…

Certains vont même jusqu’à dire que c’est une manière de provo­quer Corentin Moutet, qui n’a d’ailleurs pas manqué de répondre à Collins en expli­quant « qu’elle était prête à dire n’im­porte quoi pour que les gens parlent d’elle ». Et à ce niveau‐là, il est vrai que Danielle est assez douée.

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 15:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.