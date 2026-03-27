Quelques jours après avoir fait beau­coup par d’elle en révé­lant une anec­dote cocasse à propos de son chien dans les vestiaires et en expli­quant que Corentin Moutet n’avait quasi­ment aucune chance de sortir avec elle en raison de sa petite taille, Danielle Collins n’a cette fois pas eu besoin de prononcer le moindre mot.

En effet, la joueuse améri­caine a publié il y a quelques heures sur son compte Instagram une photo d’elle qui a récolté plus de 1000 commen­taires, soit trois ou quatre fois plus que la moyenne.

On peut voir l’ac­tuelle 99e mondiale sous le soleil de Miami munie d’un haut de maillot de bain cachant une poitrine proéminente…

Certains vont même jusqu’à dire que c’est une manière de provo­quer Corentin Moutet, qui n’a d’ailleurs pas manqué de répondre à Collins en expli­quant « qu’elle était prête à dire n’im­porte quoi pour que les gens parlent d’elle ». Et à ce niveau‐là, il est vrai que Danielle est assez douée.