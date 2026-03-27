Quelques jours après avoir fait beaucoup par d’elle en révélant une anecdote cocasse à propos de son chien dans les vestiaires et en expliquant que Corentin Moutet n’avait quasiment aucune chance de sortir avec elle en raison de sa petite taille, Danielle Collins n’a cette fois pas eu besoin de prononcer le moindre mot.
En effet, la joueuse américaine a publié il y a quelques heures sur son compte Instagram une photo d’elle qui a récolté plus de 1000 commentaires, soit trois ou quatre fois plus que la moyenne.
On peut voir l’actuelle 99e mondiale sous le soleil de Miami munie d’un haut de maillot de bain cachant une poitrine proéminente…
Certains vont même jusqu’à dire que c’est une manière de provoquer Corentin Moutet, qui n’a d’ailleurs pas manqué de répondre à Collins en expliquant « qu’elle était prête à dire n’importe quoi pour que les gens parlent d’elle ». Et à ce niveau‐là, il est vrai que Danielle est assez douée.
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 15:09