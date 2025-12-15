Danielle Collins est une personnalité à part du circuit WTA. Franche et attachante pour certains, colérique et déplaisante pour d’autres, elle ne laisse en tout cas pas indifférent.
Récemment invitée du podcast, Nothing Majors, où elle a d’ailleurs révélé avoir trouvé l’amour, l’actuelle 64e mondiale a récemment publié une story sur son compte Instagram à l’occasion de son anniversaire.
Et le message manifestement destiné à ses anciens petits copains est sans équivoque : « Je tiens à remercier mon thérapeute et tous les hommes gays qui m’ont aidé à atteindre l’âge de 32 ans. »
Pour rappel, la finaliste de l’édition 2022 de l’Open d’Australie a répété à plusieurs reprises qu’aucun de ses ex n’avait été à la hauteur.
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 16:16