Danielle Collins est une person­na­lité à part du circuit WTA. Franche et atta­chante pour certains, colé­rique et déplai­sante pour d’autres, elle ne laisse en tout cas pas indifférent.

Récemment invitée du podcast, Nothing Majors, où elle a d’ailleurs révélé avoir trouvé l’amour, l’ac­tuelle 64e mondiale a récem­ment publié une story sur son compte Instagram à l’oc­ca­sion de son anniversaire.

Et le message mani­fes­te­ment destiné à ses anciens petits copains est sans équi­voque : « Je tiens à remer­cier mon théra­peute et tous les hommes gays qui m’ont aidé à atteindre l’âge de 32 ans. »

Pour rappel, la fina­liste de l’édi­tion 2022 de l’Open d’Australie a répété à plusieurs reprises qu’aucun de ses ex n’avait été à la hauteur.