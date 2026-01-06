AccueilWTADanielle Collins fait une drôle de proposition à Serena Williams : "J'espère...
WTA

Danielle Collins fait une drôle de propo­si­tion à Serena Williams : « J’espère en quelque sorte qu’elle reviendra car nous pour­rons faire nos débuts en double ensemble, puis aller au karaoké après »

Thomas S
Par Thomas S

-

99
Tennis - Miami 2024 - Atp -

Alors que les rumeurs autour d’un impro­bable retour de Serena Williams conti­nuent d’ali­menter les médias améri­cains suite à l’ins­crip­tion de la légende améri­caine sur les listes anti­do­pages pour la saison 2026, Lindsay Davenport et Danielle Collins ont eu une discus­sion à ce sujet sur le plateau de Tennis Channel.

Et fidèle à sa répu­ta­tion, l’ac­tuelle 62e joueuse mondiale a fait un peu d’humour. 

« J’espère en quelque sorte qu’elle reviendra. Je n’ai jamais eu l’oc­ca­sion de jouer en double avec Serena. Nous pouvons faire nos débuts ensemble, puis aller au karaoké après. »

Publié le mardi 6 janvier 2026 à 18:08

Article précédent
La prédic­tion osée de Karen Khachanov : « Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont remporté tous les Grands Chelems ces deux dernières années, mais cette saison, quel­qu’un d’autre va en gagner un »
Article suivant
« L’arrivée rapide de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après les succès de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic a été une véri­table bouée de sauve­tage pour le tennis masculin », estime Mark Woodforde

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.