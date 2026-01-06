Alors que les rumeurs autour d’un impro­bable retour de Serena Williams conti­nuent d’ali­menter les médias améri­cains suite à l’ins­crip­tion de la légende améri­caine sur les listes anti­do­pages pour la saison 2026, Lindsay Davenport et Danielle Collins ont eu une discus­sion à ce sujet sur le plateau de Tennis Channel.

Et fidèle à sa répu­ta­tion, l’ac­tuelle 62e joueuse mondiale a fait un peu d’humour.

« J’espère en quelque sorte qu’elle reviendra. Je n’ai jamais eu l’oc­ca­sion de jouer en double avec Serena. Nous pouvons faire nos débuts ensemble, puis aller au karaoké après. »