Alors que les rumeurs autour d’un improbable retour de Serena Williams continuent d’alimenter les médias américains suite à l’inscription de la légende américaine sur les listes antidopages pour la saison 2026, Lindsay Davenport et Danielle Collins ont eu une discussion à ce sujet sur le plateau de Tennis Channel.
Et fidèle à sa réputation, l’actuelle 62e joueuse mondiale a fait un peu d’humour.
« J’espère en quelque sorte qu’elle reviendra. Je n’ai jamais eu l’occasion de jouer en double avec Serena. Nous pouvons faire nos débuts ensemble, puis aller au karaoké après. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 18:08