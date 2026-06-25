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Danielle Collins relance un vieux débat : « Les titres du Grand Chelem de Margaret Court ne devraient pas être comparés à ceux de Serena Williams »

Par
Thomas S
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Avec le grand retour en simple de Serena Williams, qui aura lieu dans quelques jours sur le gazon de Wimbledon, le monde du tennis est dans tous ses états, notam­ment de l’autre côté de l’Atlantique.

Mais qui dit retour de Serena dit retour du fameux débat autour des sacres en Grand Chelem. Car si, sur le papier, l’Américaine (23) reste à deux longueurs du record absolu de l’Australienne Margaret Court (25), beau­coup estiment que le palmarès de cette dernière est en quelque sorte tronqué.

C’est en tout cas l’avis de Danielle Collins, consul­tante pour Tennis Channel.

« Quiconque s’y connaît un tant soit peu en tennis sait que Serena détient le record du nombre de titres du Grand Chelem remportés. Je ne consi­dère pas le nombre de titres de Margaret Court comme un critère que je prends vrai­ment au sérieux, car elle a remporté bon nombre de ces Open d’Australie alors que le tableau ne comp­tait que trente‐deux joueuses et qu’il n’y avait peut‐être que trois ou quatre joueuses étran­gères qui se rendaient en Australie pour y parti­ciper à l’époque. L’Open d’Australie était un tournoi très diffé­rent ; ses titres du Grand Chelem ne devraient pas être comparés à ceux de Serena. »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 13:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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