Avec le grand retour en simple de Serena Williams, qui aura lieu dans quelques jours sur le gazon de Wimbledon, le monde du tennis est dans tous ses états, notamment de l’autre côté de l’Atlantique.
Mais qui dit retour de Serena dit retour du fameux débat autour des sacres en Grand Chelem. Car si, sur le papier, l’Américaine (23) reste à deux longueurs du record absolu de l’Australienne Margaret Court (25), beaucoup estiment que le palmarès de cette dernière est en quelque sorte tronqué.
C’est en tout cas l’avis de Danielle Collins, consultante pour Tennis Channel.
Who owns the « real » grand slam record ? 🥇— Tennis Channel (@TennisChannel) June 24, 2026
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« Quiconque s’y connaît un tant soit peu en tennis sait que Serena détient le record du nombre de titres du Grand Chelem remportés. Je ne considère pas le nombre de titres de Margaret Court comme un critère que je prends vraiment au sérieux, car elle a remporté bon nombre de ces Open d’Australie alors que le tableau ne comptait que trente‐deux joueuses et qu’il n’y avait peut‐être que trois ou quatre joueuses étrangères qui se rendaient en Australie pour y participer à l’époque. L’Open d’Australie était un tournoi très différent ; ses titres du Grand Chelem ne devraient pas être comparés à ceux de Serena. »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 13:05