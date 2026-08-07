Consultante pour Tennis Channel en atten­dant son retour sur les courts, Danielle Collins a tenté d’ana­lyser la récente mauvaise passe de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, battue en quarts de finale à Roland‐Garros et en huitièmes à Wimbledon.

Et l’Américaine a juste­ment tenu à mettre en lumière cette fameuse défaite rocam­bo­lesque à Paris.

« Je pense qu’elle voulait revenir à Roland‐Garros pour tenter de remporter un tournoi du Grand Chelem. Ça n’a pas été le cas. Cette défaite face à Diana Shnaider a été très diffi­cile à encaisser pour elle : après avoir remporté le premier set et mené dans le deuxième, elle a perdu le troi­sième 6–0. Et j’ai l’impression que depuis lors, elle est devenue beau­coup plus néga­tive envers elle‐même sur le court. Je pense donc que son état d’esprit a légè­re­ment changé. Je pense qu’à ce stade, elle a rencontré quelques obstacles avec des adver­saires coriaces et des matchs diffi­ciles, mais je ne pense pas qu’elle se soit aidée menta­le­ment, et je pense qu’elle a été très dure avec elle‐même. J’aimerais donc la voir retourner sur le court, s’amuser un peu plus, essayer de retrouver ce tennis puis­sant et simple­ment prendre du plaisir sur le court. »