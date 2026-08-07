Consultante pour Tennis Channel en attendant son retour sur les courts, Danielle Collins a tenté d’analyser la récente mauvaise passe de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, battue en quarts de finale à Roland‐Garros et en huitièmes à Wimbledon.
Et l’Américaine a justement tenu à mettre en lumière cette fameuse défaite rocambolesque à Paris.
« Je pense qu’elle voulait revenir à Roland‐Garros pour tenter de remporter un tournoi du Grand Chelem. Ça n’a pas été le cas. Cette défaite face à Diana Shnaider a été très difficile à encaisser pour elle : après avoir remporté le premier set et mené dans le deuxième, elle a perdu le troisième 6–0. Et j’ai l’impression que depuis lors, elle est devenue beaucoup plus négative envers elle‐même sur le court. Je pense donc que son état d’esprit a légèrement changé. Je pense qu’à ce stade, elle a rencontré quelques obstacles avec des adversaires coriaces et des matchs difficiles, mais je ne pense pas qu’elle se soit aidée mentalement, et je pense qu’elle a été très dure avec elle‐même. J’aimerais donc la voir retourner sur le court, s’amuser un peu plus, essayer de retrouver ce tennis puissant et simplement prendre du plaisir sur le court. »
Publié le vendredi 7 août 2026 à 17:21