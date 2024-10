Alors que 2024 devait être la dernière saison de la joueuse améri­caine notam­ment parce qu’elle voulait construire une famille et avoir un enfant, Danielle Collins a décidé de changer d’avis évoquant l’idée que les deux situa­tions pouvaient être encore compatibles.

Elle a fait cette annonce via un post sur son compte Instagram où elle explique comment elle va gérer cette situation.

« Faire face à l’en­do­mé­triose et à la ferti­lité est un défi énorme pour de nombreuses femmes et quelque chose que je traverse acti­ve­ment, mais j’ai plei­ne­ment confiance en l’équipe avec laquelle je travaille. Cela va simple­ment prendre plus de temps que je ne le pensais. L’histoire de DANIMAL n’est donc pas arrivée à son terme. Je serai de retour en tournée en 2025. Bien qu’il n’y ait aucune garantie dans la vie, j’espère pour­suivre sur ma lancée de 2024 et conti­nuer à jouer jusqu’à ce qu’il y ait plus de certi­tude quant à mon parcours personnel de ferti­lité. La seule garantie pour l’ins­tant sera d’autres matchs épiques »