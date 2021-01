La joueuse serbe, classée 183ème à la WTA vient de se qualifier pour l’Open d’Australie grâce à des qualifs très bien gérés à Dubaï. Elle a rapidement tenu à remercier celui sans qui tout cela n’irait pas été possible. Un certain Novak Djokovic qui l’avait encouragé et accueilli dans son académie avant qu’elle ne s’envole pour le Moyen-Orient : « J’ai cru en mon travail, en moi-même et aux préparatifs que j’ai eu grâce à Novak Djokovic au Novak Tennis Center avec les entraîneurs Boris Bosnjakovic, Kristijan Schneider et Vlado Radonjic. Je tiens à remercier Novak pour tout ce qu’il a fait et fait. C’est à nous de nous battre et de lui prouver notre « amour », car son engagement est total. Il fait tellement de choses pour notre bien de nous que nous devons jamais oublier de lui dire merci »