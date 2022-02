Elina Svitolina, évidem­ment très affectée par la guerre déclen­chée il y a quelques jours main­te­nant par la Russie, a écrit une lettre ouverte à sa patrie, l’Ukraine.

« C’est diffi­cile d’ex­primer à quel point tu es spéciale. Pour moi, tu es forte, belle et unique. J’aime tout de toi. Je suis dévastée, je pleure sans arrêt et mon cœur saigne. Mais je suis fière de voir notre peuple te défendre avec tant de force et de courage », a souligné la 15e joueuse mondiale, avant de s’en­gager à reverser les gains de ses prochains tour­nois afin de parti­ciper à la défense du pays.

La femme de Gaël Monfils a égale­ment appelé les autres nations à aider l’Ukraine.