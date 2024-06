Présente aux côtés d’Iga Swiatek depuis de nombreuses années en tant que prépa­ra­trice mentale et psycho­logue, Daria Abramowicz s’est récem­ment exprimée sur sa rencontre avec la Polonaise suite au sacre de cette dernière à Roland‐Garros. Et visi­ble­ment, elle prend beau­coup de plaisir.

« Dès que je l’ai rencon­trée, j’ai vu la flamme. J’ai vu le feu. Elle était partout, reve­nant de l’école, mangeant à la hâte, essayant de tout faire en même temps et je me disais : ‘Oh mon Dieu, que se passe‐t‐il ?’ Et puis elle est allée sur le court, s’est enfermée, et je me suis dit : ‘Maintenant, nous pouvons parler’. Le plus diffi­cile a été d’at­teindre son poten­tiel. Un si grand poten­tiel, mais avec peu de ressources, il y avait beau­coup de travail à faire. C’est toujours fasci­nant parce qu’elle n’est pas encore une joueuse de tennis complète, ni une athlète complète, ni un être humain plei­ne­ment mature parce qu’elle n’a que 23 ans. C’est fasci­nant de conti­nuer à travailler avec Iga. »