Russe d’ori­gine, devenue austra­lienne suite à son mariage avec le joueur Luke Saville, Daria Gravilova a décidé au début du conflit entre l’Ukraine et la Russie de prendre la défense de ses voisins jaune et bleu plutôt que de se rallier derrière Poutine.

Une posi­tion coura­geuse d’au­tant qu’elle sait déjà qu’elle aura bien du mal à revenir chez elle un jour : « Je pour­rais être en prison à cause de mes décla­ra­tions si je retourne en Russie. Mais je ne pense pas que ce soit si impor­tant. En revanche, je sais que c’est ce qui se passe si vous parti­cipez à des mani­fes­ta­tions. Quand la guerre a commencé, j’ai tout de suite envoyé un message à quelques‐uns de mes amis ukrai­niens du tennis et j’ai pleuré pendant des jours. Je ne pouvais pas croire que cela puisse se produire, que nous les Russes et je dis bien « nous » – parce que je ne peux évidem­ment pas nier que je suis Russe – ferions cela à nos voisins, nos frères. Au final, je me dis que la meilleure déci­sion que j’aie jamais prise a été de démé­nager en Australie, mais je me suis dit : ‘Comment pouvez‐vous être apoli­tique ?’, alors j’ai décidé : ‘OK, je vais faire savoir à tout le monde où je me situe’.