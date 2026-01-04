Battue pour son premier match de la saison, ce dimanche, sur le tournoi de Brisbane, Daria Kasatkina a quand même eu le temps de s’exprimer en conférence de presse où elle a notamment été invitée à donner sur son point de vue sur le fait de jouer de plus en plus régulièrement en Arabie Saoudite, un pays pas vraiment réputé pour sa grande ouverture concernant le droit des femmes.
Et celle qui a récemment été naturalisée australienne a expliqué qu’elle n’avait pas vraiment son mot à dire.
« Malheureusement, les joueuses de tennis n’ont pas leur mot à dire quant au lieu où se déroulent les matchs. Les instances dirigeantes du tennis font des affaires avec nous et notre rôle est d’aller jouer, c’est notre travail et nous avons aussi besoin de gagner de l’argent. J’essaie toujours de trouver des aspects positifs, et l’un d’entre eux est de montrer aux jeunes Saoudiennes les bienfaits de notre sport et de contribuer à améliorer leur situation. »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 17:16