Battue pour son premier match de la saison, ce dimanche, sur le tournoi de Brisbane, Daria Kasatkina a quand même eu le temps de s’ex­primer en confé­rence de presse où elle a notam­ment été invitée à donner sur son point de vue sur le fait de jouer de plus en plus régu­liè­re­ment en Arabie Saoudite, un pays pas vrai­ment réputé pour sa grande ouver­ture concer­nant le droit des femmes.

Et celle qui a récem­ment été natu­ra­lisée austra­lienne a expliqué qu’elle n’avait pas vrai­ment son mot à dire.

« Malheureusement, les joueuses de tennis n’ont pas leur mot à dire quant au lieu où se déroulent les matchs. Les instances diri­geantes du tennis font des affaires avec nous et notre rôle est d’aller jouer, c’est notre travail et nous avons aussi besoin de gagner de l’argent. J’essaie toujours de trouver des aspects posi­tifs, et l’un d’entre eux est de montrer aux jeunes Saoudiennes les bien­faits de notre sport et de contri­buer à améliorer leur situation. »