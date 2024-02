L’ancienne première joueuse mondiale Russe Dinara Safina (aussi sœur de Marat Safin) a récem­ment accordé un peu de temps pour une inter­view chez Tennis.com.

Elle a notam­ment évoqué ses problèmes d’an­xiété et de boulimie, qui l’ont poussé à mettre un terme à sa carrière, avant de parler de la gagnante de l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka, pour qui elle a affiché un grand respect.

« J’ai un immense respect pour elle, car elle n’a pas écouté les voix exté­rieures et est restée aux côtés de son équipe dans les moments diffi­ciles. La façon dont elle s’est comportée témoigne de sa force de carac­tère et de sa loyauté envers son équipe. Si quelque chose ne va pas, elle en assume la respon­sa­bi­lité. Elle ne blâme pas les autres et je pense que la façon dont elle traite les gens montre qu’elle a un très grand cœur. »