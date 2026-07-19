Ben Rothenberg, célèbre jour­na­liste améri­cain, a lâché une véri­table bombe ce dimanche dans son média Bounces. Selon ses infor­ma­tions, la WTA s’ap­prête à adopter une mesure qui risque de susciter de vifs débats.

L’instance diri­geante du tennis féminin entend durcir sa poli­tique d’éli­gi­bi­lité en impo­sant à toutes les joueuses un test géné­tique destiné à détecter la présence de marqueurs géné­tiques pouvant indi­quer des carac­té­ris­tiques biolo­giques mascu­lines. L’objectif affiché est de garantir l’équité spor­tive sur le circuit.

La WTA précise que cette procé­dure sera obli­ga­toire. Toute joueuse refu­sant de s’y soumettre s’ex­po­se­rait à des sanc­tions disci­pli­naires pouvant aller jusqu’à une période d’iné­li­gi­bi­lité aux compétitions.

Toujours selon les infor­ma­tions relayées, le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de la WTA estime que cette déci­sion s’ins­crit dans une évolu­tion plus large des règles d’éli­gi­bi­lité et pour­rait, à terme, inspirer d’autres disci­plines sportives.