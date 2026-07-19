Ben Rothenberg, célèbre journaliste américain, a lâché une véritable bombe ce dimanche dans son média Bounces. Selon ses informations, la WTA s’apprête à adopter une mesure qui risque de susciter de vifs débats.
L’instance dirigeante du tennis féminin entend durcir sa politique d’éligibilité en imposant à toutes les joueuses un test génétique destiné à détecter la présence de marqueurs génétiques pouvant indiquer des caractéristiques biologiques masculines. L’objectif affiché est de garantir l’équité sportive sur le circuit.
La WTA précise que cette procédure sera obligatoire. Toute joueuse refusant de s’y soumettre s’exposerait à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à une période d’inéligibilité aux compétitions.
Toujours selon les informations relayées, le conseil d’administration de la WTA estime que cette décision s’inscrit dans une évolution plus large des règles d’éligibilité et pourrait, à terme, inspirer d’autres disciplines sportives.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 19:17