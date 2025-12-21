9ème mondial à 18 ans, la Russe Mira Andreeva a réalisé une belle saison puis­qu’elle a remporté deux titres pres­ti­gieux à Dubaï et Indian Wells.

En Grand Chelem, elle est parvenue à se hisser en quarts de finale à Roland‐Garros et Wimbledon.

Le bilan est positif même si au niveau mental, elle peut encore craquer comme ce fut le cas face à Loïs Boisson du côté de la porte d’Auteuil.

Pour Elena Dementieva que l’on ne présente plus, sa compa­triote a les clés pour réussir à se hisser le plus haut possible et ce dès 2026.

« À un si jeune âge, je trouve qu’elle fait déjà preuve d’une grande matu­rité même si elle a encore des périodes diffi­ciles au niveau de sa concen­tra­tion. En tout cas, elle parvient à prendre plus de recul et elle analyse son jeu et sait de mieux en mieux gérer la pres­sion. Je continue de croire que l’année prochaine pour­rait être encore meilleure pour elle, 2026 pour être son année, cela pour­rait être l’oc­ca­sion pour elle de conso­lider sa place parmi les dix meilleures et de viser des titres encore plus prestigieux »





