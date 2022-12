Depuis que la guerre a éclaté entre la Russie de Vladimir Poutine et l’Ukraine, forte­ment soutenue par les États‐Unis et les pays euro­péens, les rela­tions entre les joueurs et joueuses russes et les autres parties prenantes du circuit profes­sionnel se sont consi­dé­ra­ble­ment dégra­dées (inter­dic­tions des Russes et Biélorusses à Wimbledon, échanges tendus entre Azarenka et Kostyuk, etc…).

Même son de cloche du côté des agences de mana­ge­ment sportif comme le géant IMG qui a refuse caté­go­ri­que­ment de traiter avec des joueurs et joueuses origi­naires de Russie. C’est notam­ment ce qu’a révélé la jeune espoir Diana Shnaider dans une inter­view réalisée par Sports.ru. « Non, je n’ai toujours pas de contrat de repré­sen­ta­tion. J’ai envi­sagé de me faire repré­senter par IMG, mais ils m’ont dit : ‘Désolé, nous ne conclu­rons rien avec des joueurs russes’ ».